Un auto que había sido robado a fines de noviembre en Castelli al 1800 fue recuperado en las últimas horas por personal policial: se encontraba en una concesionaria de barrio Sarmiento.

El vehículo, un Ford Ka Viral, estaba puesto para comercialización en la firma Borromeo Automotores, desde donde su propietario, Jorge Borromeo, decidió aclarar lo que ocurrió en El Periódico Radio por FM 97.1.

"Un muchacho se presenta al negocio como cualquier vendedor de auto. Me ofreció el auto por debajo del precio y me servía. Pedí un informe de dominio para ver si el auto no estaba inhibido o prendado, como hacemos todos los que compramos autos. El informe me llegó el viernes y estaba perfecto, no tenía denuncia de robo, no tenía prohibición de circular, estaba limpio para comprarlo. Lo compro, le doy el 50% del dinero ese día y el otro 50% se lo di ayer", comenzó.

Borromeo explicó que el sujeto ya había ido varias veces a su negocio, lo que le dio confianza, y que le comentó que lo había comprado pero que aún no le había hecho transferencia. Por eso, indicó que le habló a la gestora para que ubique a la propietaria para poder hacer la transferencia, ya que había encontrado un comprador, y que tras contactarla para pedirle la tarjeta verde y el formulario 08, en lugar de llegar la mujer apareció la Policía.

"Así que se lo entregué a la Policía, ahora tengo que hacer la denuncia correspondiente", informó.

Borromeo comentó que trabaja en el rubro desde hace más de 30 años y que pese a que a veces intentaron ofrecerle "cosas malas", esta vez no lo notó porque conocía al vendedor, había hecho varios negocios con él, y porque el informe estaba "limpio".

El comerciante, que aseguró que radicará la denuncia, lamentó haber perdido unos 450 mil pesos, entre el dinero que usó para pagar el auto y el dinero que abonó al chapista, que le había hecho varios arreglos.

"Yo vivo de esto hace muchos años y me sirve aclarar un poco acá la situación porque los vendedores auto, como todos saben, no estamos muy bien vistos porque por ahí pasa algo, pero quería aclarar esto para que escuche la gente y sepa cómo es la historia", cerró.