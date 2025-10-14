Avanza la investigación por el ataque a balazos a Lucas Gottero en Frontera, hecho sucedido el pasado viernes 10 de octubre en calle 56 al 100.

Este martes la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a L.S.I., un joven de 20 años que es señalado como presunto autor del intento de homicidio.

De acuerdo a la información brindada por la justicia de Santa Fe, el acusado circulaba en motocicleta cuando habría efectuado entre cinco y seis disparos contra Gottero, quien resultó gravemente herido.

La detención se concretó tras una serie de tareas investigativas coordinadas por el fiscal Pedro Machado, quien ordenó tres allanamientos en domicilios de Frontera y Josefina, en busca de elementos vinculados al caso.

En el marco de patrullajes y observaciones realizados en los lugares vinculados a la investigación, los efectivos lograron ubicar y detener a L.S.I quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Rafaela. Está imputado por el delito de homicidio agravado calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.