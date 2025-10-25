Luca Paolo Gottero (20) evoluciona favorablemente de las heridas sufridas en un ataque a balazos ocurrido en la ciudad de Frontera el pasado 10 de octubre. Si bien sigue internado en el Hospital J.B. Iturraspe su pronóstico es estable, está despierto y se comunica verbalmente, lo cual resulta ser muy alentador.

Recordemos que Gottero fue baleado en Calle 56 al 100 cuando otro joven de 20 años disparó varias veces a quemarropa cuando se encontraba sentado afuera de su casa junto a su hermano Valentino. Como consecuencia de esto lo internaron en el Hospital en la Unidad de Terapia Intensiva y tuvieron que extirparle tres metros de su intestino delgado debido al daño.

El hecho sucedió entre las 19.30 y 20.15 del viernes 10, los hermanos estaban sentados frente a su casa junto a su familia, en 10 minutos cambió todo según relató su Valentino a El Periódico porque apareció el atacante en moto y comenzó a disparar. “Tiró dos veces y después otras cuatro más, creo”, dijo. Valentino empujó a su hermano hacia un costado buscando protegerlo contra un pilar cercano, y se refugió detrás de la casa de un vecino. “Traté de cubrirme, pero los tiros siguieron”, dijo. Estando ya en el suelo el atacante disparó nuevamente.

“Pelu” - como lo conocen - fue sometido a distintas cirugías de urgencia, en paralelo se llevaron a cabo una serie de allanamientos, pero fue el agresor que después de unas horas se presentó en la Comisaría Sexta con su abogado. Las iniciales del atacante son L.S.I. y ambos se conocían, se encuentra detenido e imputado por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, según la investigación efectuó al menos seis disparos y un impacto provocó entre ocho y diez perforaciones en el intestino delgado y una severa hemorragia en el aparato digestivo.