Un patrullaje preventivo del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) terminó con un intento de robo frustrado y un joven detenido en la madrugada de este martes, en una heladería de Calle 1 al 2200 de Frontera.

Según pudo saber este medio, el hecho ocurrió en el marco del operativo interfuerza e interprovincial en la zona limítrofe entre Córdoba y Santa Fe, donde el ETER colabora con patrullajes disuasivos.

Todo comenzó cuando una vecina de la zona advirtió movimientos sospechosos e informó que dos personas habían ingresado al local. La unidad del ETER se acercó de inmediato y, al descender del móvil para abordar la situación, fue recibida con disparos.

Según relataron fuentes del operativo, primero se intentó repeler la agresión con armamento no letal, pero al no cesar los disparos, el personal hizo uso racional y progresivo de la fuerza con armas reglamentarias de dotación especial. Se utilizó un arma semiautomática calibre 9 milímetros, similar a la que usa la patrulla preventiva, pero con características propias del grupo especial.

Uno de los delincuentes, un joven de 19 años, recibió un disparo en la pierna izquierda y fue detenido en el lugar. Luego fue trasladado al Hospital J. B. Iturraspe, donde permanece internado bajo custodia policial y a disposición de la Justicia. El segundo sospechoso logró darse a la fuga y continúa siendo intensamente buscado.

No hubo civiles afectados ni efectivos lesionados.

La intervención del ETER en Frontera se enmarca dentro de operativos conjuntos con fuerzas de seguridad de ambas provincias, en zonas donde los límites jurisdiccionales suelen ser aprovechados por delincuentes.

El procedimiento quedó a cargo de la fiscal de Frontera, Pedro Machado. Esto se debe a que el hecho ocurrió del lado este del camino interprovincial, bajo jurisdicción santafesina.

En el lugar se secuestraron un arma de fuego, cartuchos y una bicicleta, entre otros elementos que habrían sido utilizados por los sospechosos para cometer el hecho.

La investigación sigue en curso, con la búsqueda activa del segundo implicado.