Luego de diversos llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en Arroyito, que culminó con la detención de un sujeto mayor de edad por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El operativo se desarrolló en un departamento ubicado en barrio Centro de dicha ciudad, donde los efectivos de la FPA lograron la aprehensión de un joven de 25 años.

En el lugar, tras un minucioso registro, se procedió al secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, dinero y diversos elementos presuntamente relacionados al fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes.

Cabe destacar que el detenido habría utilizado la modalidad de “delivery” para concretar las operaciones, pactando previamente con los compradores y realizando las entregas en inmediaciones de su vivienda.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado del detenido a sede judicial, donde fue imputado por comercialización de estupefacientes.