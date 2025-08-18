Arrebato en San Francisco: tras una persecución detuvieron a un hombre en Frontera
La Policía detuvo a uno de los sospechosos y recuperó los elementos robados en Juan de Garay y San Juan, el conductor de la moto logró escapar.
Un hombre de 29 años fue detenido este domingo por la noche tras un robo bajo la modalidad arrebato en San Francisco y que finalizó tras una persecución que se extendió hasta la vecina localidad de Frontera.
Según información a la que accedió El Periódico, el hecho ocurrió alrededor de las 22 en la intersección de Juan de Garay y San Juan, donde dos sujetos que circulaban en moto le arrebataron un bolso azul con una billetera y un celular a una mujer de 46 años.
Con los datos aportados por la víctima, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo en barrio Parque y lograron ubicar a los sospechosos. Estos intentaron huir hacia Frontera y, tras la persecución, se logró dar alcance a la motocicleta, donde fue aprehendido el acompañante, mientras que el conductor escapó.
En poder del detenido la Policía secuestró la vestimenta utilizada en el hecho y los elementos sustraídos: un bolso azul, una cartera negra y un celular marca Motorola de color negro.
El fiscal de 3° turno, Dr. Drazile, dispuso que el aprehendido quede alojado a disposición de la justicia.