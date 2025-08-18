Un hombre de 29 años fue detenido este domingo por la noche tras un robo bajo la modalidad arrebato en San Francisco y que finalizó tras una persecución que se extendió hasta la vecina localidad de Frontera.

Según información a la que accedió El Periódico, el hecho ocurrió alrededor de las 22 en la intersección de Juan de Garay y San Juan, donde dos sujetos que circulaban en moto le arrebataron un bolso azul con una billetera y un celular a una mujer de 46 años.

Con los datos aportados por la víctima, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo en barrio Parque y lograron ubicar a los sospechosos. Estos intentaron huir hacia Frontera y, tras la persecución, se logró dar alcance a la motocicleta, donde fue aprehendido el acompañante, mientras que el conductor escapó.

En poder del detenido la Policía secuestró la vestimenta utilizada en el hecho y los elementos sustraídos: un bolso azul, una cartera negra y un celular marca Motorola de color negro.

El fiscal de 3° turno, Dr. Drazile, dispuso que el aprehendido quede alojado a disposición de la justicia.