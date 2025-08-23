Aprehendieron a un joven por amenazas y daños en barrio Jardín
Un joven de 22 años fue aprehendido en la mañana de este sábado en barrio Jardín, luego de ser denunciado por amenazas y daños en la vivienda de su ex pareja, informaron fuentes municipales.
De acuerdo a esta información, el hecho ocurrió alrededor de las 07:50 horas, cuando personal de la Guardia Local realizaba un patrullaje preventivo y fue alertado por una mujer sobre la presencia de un hombre que la estaba amenazando frente a su domicilio. Según esta fuente, el joven había ingresado por la parte trasera del inmueble, causando daños, y salió por el techo hacia el frente de la vivienda.
Siempre en base a la información oficial, personal del Comando de Acción Preventiva de la Departamental San Justo intervino en el lugar y procedió a la aprehensión del joven. La mujer fue trasladada a la Unidad Judicial para formalizar la denuncia.
Intervinieron la Guardia Local y personal policial de la Departamental San Justo.