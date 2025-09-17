Un hombre fue aprehendido este martes en barrio La Milka tras ser denunciado por su pareja en el marco de un hecho de violencia familiar.

El procedimiento se realizó en un domicilio de calle Carlos Gilli, donde personal de la División Infantería entrevistó a una mujer de 45 años, quien manifestó que momentos antes había mantenido una discusión verbal y física con su pareja, también de 45 años, seguida de daños en la vivienda.

Ante la situación, se procedió a la aprehensión del hombre y su posterior traslado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía de 3er turno.