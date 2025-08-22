En horas de la mañana de este viernes, en barrio La Milka de la ciudad de San Francisco, personal del Cuerpo de Acción Preventiva (CAP) aprehendió a un hombre de 40 años por el hurto de una garrafa.

Según informó la Policía, el hecho fue advertido por personal del 911 y monitoreo, que alertaron sobre la presencia de un hombre trasladando una garrafa. El sujeto fue localizado en calle Brigadier López y Antártida Argentina, donde se lo identificó mientras circulaba en bicicleta con una garrafa blanca de 10 kg.

De acuerdo a la información policial, la garrafa había sido sustraída momentos antes a su hermana, una mujer de 39 años.

El hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno. El elemento fue recuperado.