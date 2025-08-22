Aprehendieron a un hombre por robarle una garrafa a su hermana en barrio La Milka
El sujeto fue identificado mientras circulaba en bicicleta con el elemento sustraído. La garrafa fue recuperada.
En horas de la mañana de este viernes, en barrio La Milka de la ciudad de San Francisco, personal del Cuerpo de Acción Preventiva (CAP) aprehendió a un hombre de 40 años por el hurto de una garrafa.
Según informó la Policía, el hecho fue advertido por personal del 911 y monitoreo, que alertaron sobre la presencia de un hombre trasladando una garrafa. El sujeto fue localizado en calle Brigadier López y Antártida Argentina, donde se lo identificó mientras circulaba en bicicleta con una garrafa blanca de 10 kg.
De acuerdo a la información policial, la garrafa había sido sustraída momentos antes a su hermana, una mujer de 39 años.
El hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía de turno. El elemento fue recuperado.