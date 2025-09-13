Un hombre de 30 años fue detenido en la mañana del 12 de septiembre en barrio Sarmiento, San Francisco, acusado de agredir físicamente a su pareja, una joven de 27 años.

Según informó personal del C.A.P., la víctima relató que momentos antes el hombre le habría propinado varios golpes, provocándole lesiones visibles.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía de turno.