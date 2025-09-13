Aprehendieron a un hombre por agredir a su pareja en barrio Sarmiento
Una joven de 27 años denunció haber sido golpeada por su pareja en una vivienda de San Francisco. El agresor fue detenido en el lugar.
Un hombre de 30 años fue detenido en la mañana del 12 de septiembre en barrio Sarmiento, San Francisco, acusado de agredir físicamente a su pareja, una joven de 27 años.
Según informó personal del C.A.P., la víctima relató que momentos antes el hombre le habría propinado varios golpes, provocándole lesiones visibles.
El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía de turno.