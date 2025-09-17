Un hombre fue aprehendido este martes tras protagonizar un siniestro vial y detectarse que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro vigente, indicaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la esquina de Av. 9 de Septiembre y Echeverría, donde colisionaron una motocicleta Honda Wave 110 cc, conducida por una mujer de 41 años, y una Guerrero Pagoda 150 cc, manejada por un hombre de 44 años, según informó la Policía.

Siempre de acuerdo a la información oficial, al controlar el número de motor de la Guerrero, se constató que tenía pedido de secuestro vigente desde el 29 de junio de 2022, solicitado por la Policía de Santa Fe. Ante esto, se procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro del rodado.

La mujer fue trasladada por un servicio de emergencias al hospital local, donde le diagnosticaron lesiones leves. El procedimiento quedó a disposición de la fiscalía interviniente.