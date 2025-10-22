Tres hombres fueron aprehendidos este martes por la tarde en la zona rural de Plaza San Francisco durante un operativo de control realizado por personal de la División San Francisco de la Patrulla Rural Norte.

Según pudo saber El Periódico, los efectivos interceptaron una camioneta Chevrolet S10 en la que se trasladaban los tres sujetos, dos oriundos de Frontera (Santa Fe) y el restante de San Francisco. En la caja del vehículo transportaban cinco corderos.

Posteriormente se constató que los animales habían sido sustraídos de un campo ubicado en la zona rural de Monte Redondo.

Los agentes procedieron al secuestro de los cinco corderos y del rodado, y al traslado de los tres aprehendidos a la comisaría de San Francisco, quedando a disposición de la fiscalía de instrucción de la misma ciudad.