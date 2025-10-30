Aprehendieron a dos hombres por iniciar fuego en un campo de Balnearia

Dos hombres fueron aprehendidos en la tarde del jueves en un campo de la zona rural Jerónimo Cortez, en Balnearia, en el departamento San Justo, luego de ser sorprendidos mientras encendían fuego en el lugar, según pudo saber El Periódico.

El hecho fue detectado durante un patrullaje preventivo, cuando los agentes observaron una columna de humo en un predio ubicado al costado de la Ruta Provincial 17. Al acercarse, constataron que dos empleados del establecimiento rural habían iniciado el fuego de forma accidental.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría de Balnearia, donde quedaron a disposición del Juzgado de Paz local. La causa fue encuadrada como “peligro de incendio”, conforme al artículo 91 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley Provincial 10.326).