Dos hombres fueron detenidos durante la jornada del martes 2 de septiembre en distintos procedimientos realizados en la ciudad de San Francisco, al comprobarse que presentaban pedidos de detención vigentes.

Según informó la Policía, en horas de la tarde, personal de la Patrulla Motorizada aprehendió a un hombre de 37 años en barrio Plaza San Francisco. El procedimiento se realizó tras reconocer al sujeto, sobre quien pesaba una orden de detención. Fue trasladado a sede policial.

Momentos después, en barrio Hospital, efectivos del Grupo de Seguridad Motorizada (GSM) controlaron a un hombre de 25 años, quien presentaba un pedido de detención vigente por el delito de hurto simple.

Ambos detenidos fueron alojados en sede policial, a disposición de la fiscalía de turno.