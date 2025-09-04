Amigos en las malas: FPA desarticuló una banda que tenía kioscos de droga en Arroyito

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticularon una banda de amigos integrada por cuatro personas mayores de edad dedicadas a la venta de drogas ilícitas en la ciudad de Arroyito.

Tras llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800 888 8080) y una investigación previa se ordenaron cinco allanamientos en los barrios Mosconi, San Martín y Xanaes. Como resultado, fueron detenidos tres hombres de 22, 23 y 24 años, junto a una mujer de 26 (pareja de uno de ellos).

En los registros y con la colaboración de la división K-9 de la FPA, se incautaron 248 dosis de cocaína, 50 dosis de marihuana, dinero, un automóvil, una motocicleta de 150 cc y diversos elementos de interés para la causa.

La banda utilizaba la modalidad de “punto de expendio” (logrando cerrar tres) y también la modalidad “delivery”. Uno de los domicilios allanados se encontraba frente a la plaza Mosconi.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado de los investigados a sede judicial, junto con todo el material secuestrado, por infracción a la Ley de Estupefacientes.