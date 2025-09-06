La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 42 años con antecedentes, en un operativo que incluyó dos allanamientos y culminó con el secuestro de varias dosis de cocaína. La investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal, permitió desarticular un punto de venta en la localidad de Altos de Chipión.

La detención se produjo en la vía pública, en la intersección de las calles Alem y San Martín, donde personal de la FPA logró capturar al sospechoso. Tras un palpado preventivo, se le incautaron varias dosis de cocaína y una motocicleta.

Posteriormente, la FPA llevó a cabo dos allanamientos: uno en Pasaje Francisco Roca y otro en calle 9 de Julio, uno de los cuales era el domicilio donde vivía el aprehendido.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó el traslado del detenido y la remisión de los elementos secuestrados a sede judicial, por ejercer el ilícito en la localidad.