Allanan una vivienda en Frontera por un robo calificado en San Francisco
La Policía incautó un buzo y zapatillas que habrían sido utilizados en un robo de una motocicleta en barrio Hospital. Aún hay un sospechoso con frondosos antecedentes con pedido de detención.
La Policía de la División Investigaciones de San Francisco realizó un allanamiento en la ciudad de Frontera por el robo robo calificado de una motocicleta ocurrido días atrás en barrio Hospital.
El operativo se llevó a cabo alrededor de las 7 de hoy, en una vivienda ubicada en la intersección de Calles 50 y la 7 de Frontera. La diligencia se ordenó en el marco de la investigación de un robo ocurrido el pasado 3 de agosto en el barrio Hospital de San Francisco, cuya víctima fue una mujer de 39 años.
En el domicilio, la Policía incautó un buzo con capucha de color negro y un par de zapatillas negras. Estos elementos se corresponden con la vestimenta utilizada por uno de los autores del robo.
Las autoridades informaron que se mantiene vigente el pedido de detención para un individuo con frondosos antecedentes.
Por otro lado, según información a la que accedió El Periódico, dicho vehículo fue recuperado por la Policía mientras era utilizado para cometer ilícitos por otros dos delincuentes.
La causa es investigada por la Fiscalía de 1° Turno, a cargo del Dr. Gieco.