En las primeras horas de este martes se realizaron allanamientos masivos y simultáneos en el marco de una causa por asociación ilícita y estafas reiteradas que tiene víctimas en San Francisco y distintas localidades del departamento San Justo.

Según información a la que accedió El Periódico, los operativos se desplegaron en San Francisco, Villa María y en dos pabellones de la cárcel de esta última ciudad. Intervino además personal del ETER.

En San Francisco fueron detenidas dos personas, una mujer de 33 años y un hombre de 33, además de secuestrarse celulares, tarjetas de débito y anotaciones vinculadas a la causa. Fueron cuatro allanamientos en distintos domicilios de la ciudad.

Los allanamientos fueron en distintos sectores de calle 9 de Septiembre, Alem, Uruguay y Carra.

En Villa María, la Policía detuvo a otra persona de 37 años en uno de los allanamientos e incautó más dispositivos móviles, chips telefónicos y tarjetas de débito. En paralelo, se allanaron dos pabellones de la cárcel de esa ciudad, donde se secuestraron celulares, chips telefónicos y documentación de interés.

Los procedimientos se realizaron luego de un trabajo de la División Investigaciones de la Departamental San Justo. De acuerdo a la información recabada, se investiga una modalidad de engaño reiterado a lo largo del año, en la que los acusados se hacían pasar por comercios locales para estafar a clientes. Una de las maniobras detectadas habría consistido en utilizar el nombre de una reconocida pinturería de San Francisco para concretar las estafas.

La causa, que reúne a numerosas víctimas, continúa bajo investigación judicial para determinar el alcance de la organización y la participación de cada uno de los involucrados.