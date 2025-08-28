En el marco de la investigación por un robo calificado de motocicleta ocurrido el pasado 13 de agosto en Freyre, la Policía realizó hoy dos allanamientos en la ciudad de Frontera. Aunque los dos jóvenes buscados continúan prófugos, los operativos arrojaron resultados positivos con el secuestro de un arma de fuego, marihuana y una motocicleta con pedido de captura.

En uno de los allanamientos que tuvo lugar en una vivienda de Calle 58, personal de la División Investigaciones, realizó el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera tipo pistola (conocida como "tumbera") y de ocho frascos de vidrio que contenían cogollos de marihuana, además de cogollos sueltos en proceso de secado.

En un segundo allanamiento en una propiedad de Calle 19, se incautó una motocicleta Guerrero Trip de color azul, cuyo número de motor registraba un pedido de secuestro vigente desde el 12 de agosto de 2022, solicitado por la Fiscalía de Las Varillas.

La causa por el robo de la motocicleta, cuya víctima es un hombre de 30 años de Freyre, es investigada por la Fiscalía de 3° Turno. La Policía continúa trabajando para dar con el paradero de los dos prófugos.