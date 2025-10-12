La Unidad Judicial Homicidios de Córdoba emitió este sábado un Alerta Sofía para localizar a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años desaparecido luego del asesinato de su madre y su abuela en una vivienda de barrio Villa Serrana, al norte de la capital provincial.

Según informó La Voz del Interior, el caso está vinculado a un doble femicidio ocurrido en la misma casa donde residía el menor. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina, madre del niño, y Mariel Zamudio, su abuela.

De acuerdo con la investigación, el presunto autor es Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya y expareja de Giardina, quien habría ingresado a la vivienda en la mañana del sábado y las habría asesinado con un arma de fuego antes de huir junto al niño.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno está a cargo del caso y ordenó la activación inmediata del Alerta Sofía, además de la emisión de pedidos de captura internacionales a Interpol.

La Voz del Interior señaló que existían antecedentes de violencia por parte de Laurta. Giardina, que estudiaba Agronomía, había huido de Uruguay junto a su hijo hace casi tres años, tras haber denunciado un intento de ahorcamiento por parte del agresor. Aunque contaba con un botón antipánico, no alcanzó a activarlo al momento del ataque.

La Policía continúa con un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero del niño y detener al sospechoso.