Un fatal accidente que se cobró la vida de un joven de 18 años se produjo en la tarde de ayer cuando la camioneta en la que viajaban impactó contra la parte trasera de un camión de carga, en el kilómetro 5 de la Autovía 19, en jurisdicción de Santo Tomé. La víctima, identificada como Salvador Passadore, era acompañante en el vehículo y regresaba junto a sus compañeros después de disputar un partido en Rafaela con la categoría M19.

Otros dos jugadores que viajaban en la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Cullen. El choque, de gran violencia, dejó destrozos importantes en los vehículos involucrados y obligó a cortar completamente la traza en ambos sentidos, generando largas demoras.

Bomberos, policías y servicios de emergencia trabajaron en el lugar, mientras la Policía de Seguridad Vial dispuso desvíos por las rutas provinciales 6 y 70 hasta que se logre despejar la calzada.

La tragedia enlutó al deporte santafesino y golpeó de lleno a la familia del rugby, que despidió a un joven deportista en plena formación.