Una mujer de 46 años resultó con lesiones de carácter grave luego de un siniestro vial registrado alrededor de las 12:10 de este jueves en la esquina de Ameghino y Larrea, barrio Consolata, de la ciudad de San Francisco.

Según informó personal de la Sección Motorizada, el choque involucró dos motocicletas Honda Wave. Uno de los rodados, conducido por un joven de 22 años que se desempeñaría como delivery, circulaba por calle Larrea en sentido oeste–este sin chapa patente ni seguro. El otro vehículo, una Honda Wave 110 cc dominio A226KHX con seguro vigente, era guiado por un hombre de 44 años, acompañado por la mujer lesionada, quienes se desplazaban por Ameghino de norte a sur.

Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección. En el lugar trabajó personal de Cruz Verde, que trasladó a la pareja al hospital Iturraspe. La mujer presentó una fractura expuesta en el tobillo derecho.

Los dos rodados fueron secuestrados y se labraron las actuaciones sumariales correspondientes.