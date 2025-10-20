Se conocieron detalles sobre el accidente vial ocurrido hoy en ruta provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 85, donde una mujer de 53 años resultó con lesiones y debió ser rescatada por Bomberos. El siniestro se originó por la imprudencia de un conductor que circulaba en contramano y que obligó a otro a esquivarlo, por lo que terminó chocando contra unos árboles en el sector. Mientras tanto, el otro individuo se dio a la fuga y fue interceptado en Freyre

La víctima fue una mujer de 53 años, de Freyre, quien viajaba como acompañante en un Volkswagen Gol Trend rojo conducido por su hijo, de 31.

Según se pudo conocer, el conductor del auto accidentado relató a la Policía que circulaba en sentido Oeste-Este cuando un automóvil Chevrolet Corsa blanco intentó sobrepasar a otro vehículo, invadiendo totalmente su carril. Para evitar una colisión frontal, el conductor del Gol Trend se desvió bruscamente hacia la banquina.

La maniobra provocó el despiste del vehículo, que terminó impactando violentamente contra un árbol en el costado derecho.

Tras la colisión, el conductor del Chevrolet Corsa, oriundo de Morteros, se dio a la fuga del lugar, sin asistir a las víctimas. Sin embargo, minutos después fue interceptado por personal de la Subcomisaría de Freyre.

Rescate y asistencia médica

Debido al fuerte impacto contra el árbol, la acompañante quedó atrapada dentro del vehículo. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y debieron realizar tareas de corte y rescate para liberar a la víctima.

Posteriormente, la mujer fue trasladada por el servicio de emergencias Ucemed al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco para recibir atención médica y una evaluación de sus lesiones.