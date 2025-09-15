Este lunes finalizó el juicio por el caso de Solange Musse la joven que transitaba cáncer de mama en etapa IV en 2020 y cuyo padre fue impedido de entrar a la provincia para despedirse de ella. Un jurado popular y los jueces técnicos absolvieron a los dos imputados que en aquel momento eran integrantes del COE Regional.

El juicio se desarrolló en Río Cuarto y tras la deliberación los jurados populares no encontraron responsabilidad penal para el médico José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, y a la asistente social Analía Morales. Según consignó LV16 Radio Río Cuarto, estaban acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El veredicto fue informado pasadas las seis de la tarde por la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto.

El fiscal Julio Rivero solicitó un año y seis meses de prisión para los dos acusados y en su argumento enfatizó en el hostigamiento recibido por la familia en su viaje hasta la ciudad de Plottier, por eso insistió que la familia Musse sea declarada como víctima de violencia institucional.

El abogado querellante José Nayi en su alegato había pedido dos años de ejecución condicional e inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos.