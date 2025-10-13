Desde este lunes 13 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2025, estarán abiertas las inscripciones para quienes deseen formarse como oficiales en la Policía de la Provincia de Córdoba. La convocatoria está dirigida a jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución y busquen sumarse a la fuerza de seguridad provincial.

Entre las condiciones principales, los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción, tener entre 18 y 25 años al 30 de junio de 2026, y haber completado los estudios secundarios. Además, no deben registrar antecedentes penales ni contravencionales y deberán contar con un informe socioambiental favorable.

Requisitos físicos

Mujeres: estatura mínima de 1,56 m y máxima de 1,80 m, sin calzado.

Hombres: estatura mínima de 1,65 m y máxima de 1,95 m, sin calzado. En ambos casos, se requiere una relación normal entre talla y peso.

El examen de ingreso se realizará el martes 18 de noviembre, según el cronograma que se publicará próximamente.

El cuestionario estará disponible de 8:00 a 20:00.

Los aspirantes tendrán un solo intento para completarlo.

El tiempo máximo será de 50 minutos.

Quienes deseen postularse deberán completar el formulario de inscripción con carácter de declaración jurada, disponible en el sitio oficial de la Policía de Córdoba.

La Escuela de Oficiales “Gral. Don José de San Martín” forma cada año a los futuros integrantes de la fuerza, con el objetivo de reforzar la seguridad provincial bajo los principios de disciplina, profesionalismo y compromiso ciudadano.