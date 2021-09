¿Una nueva modalidad de estafa? Alertan sobre anuncio de "pago pendiente de bono por Covid-19"

Este martes, algunos usuarios reportaron haber recibido un mensaje por WhatsApp que podría tratarse de una estafa.

El mensaje asegura que la persona tiene un bono por cobrar relacionado a la prevención del Covid-19. Cuando el usuario pide más información, un presunto estafador se comunica a través de una llamada telefónica con la persona haciéndose pasar por un asistente social perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Córdoba. Este le solicita el número de DNI al interlocutor y le pide que se dirija a un cajero automático con el objetivo de que realice una serie de trámites y así poder hacerse de su dinero.

"Buenas tardes tiene pendiente el Bono contributivo en prevención del covid 19 son $20.400 que tiene disponibles para cobrar pin de cobro 320079 por más información envíe la palabra info o consulta", dice el mensaje que llegó a los celulares de varias personas de nuestra ciudad.

El texto es enviado vía WhatsApp desde un número de teléfono con característica de la ciudad de Córdoba y con una cuenta empresa con la foto del Gobierno provincial.

Desde la Delegación Oficial el Gobierno de Córdoba en San Francisco desconocieron el mensaje por lo que indicaron que se trata de una estafa. Lo mismo desde la Policía, aunque aseguraron no tener antecedentes de estafas bajo esta modalidad y advirtieron que de no consumarse la estafa el hecho no se puede denunciar.