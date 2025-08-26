Al menos tres delincuentes atacaron esta madrugada un local comercial ubicado en calle 1º de Mayo al 500 en barrio Sarmiento, bajo la modalidad “rompevidrieras”.

Según fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 2 de hoy, cuando los individuos, que fueron registrados por cámaras de seguridad del sector, violentaron la puerta de acceso al local y se llevaron varias prendas de vestir, además de producir destrozos.

Se pudo saber que los sospechosos escaparon hacia la zona del ferrocarril Belgrano, en barrio La Milka, donde la Policía trataba de localizarlos.