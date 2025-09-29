Un local de ropa en el centro de San Francisco fue blanco de un robo en las últimas horas, luego de que uno o varios delincuentes rompieran la vidriera para ingresar y sustraer mercadería, bajo la modalidad “rompevidrieras”. El hecho se produjo en calle 9 de Julio al 1900.

El personal de la Guardia Local alertó a la Policía tras observar daños en la vidriera del local "Malaika Store". Al llegar al lugar, se hizo presente la propietaria, una mujer de 24 años, quien constató el robo.

Según la denuncia, los ladrones se llevaron una computadora de color gris, cuatro pares de zapatillas Nike y varias prendas de vestir.

Las autoridades se encuentran investigando el caso y analizando las imágenes de un domo policial ubicado en la ochava, que podría haber captado el momento del robo.