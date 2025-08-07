Un hombre de 33 años identificado como Maximiliano Daniel Paiva fue condenado a 21 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niños que son hijos de una mujer que era su pareja en Rafaela (departamento Castellanos). Así fue resuelto en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales rafaelinos.

La fiscal que representó al MPA en el juicio es Gabriela Lema. Luego de escuchar el veredicto, señaló que “si bien valoramos que se haya dispuesto la condena del acusado, esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”.

El tribunal que tuvo a su cargo la conducción del debate estuvo integrado por los jueces Nicolás Stegmayer, Javier Bottero y Juan Gabriel Peralta.

Los hechos

Lema manifestó que “entre 2019 y 2022, Paiva agredió sexualmente de manera reiterada a dos hijos de su pareja”, y aclaró que “por entonces, los niños transitaban los primeros años de su escolaridad primaria”.

La fiscal remarcó que “el condenado se aprovechó de la inmadurez de las víctimas, así como de la situación de convivencia con ellos”. Según indicó, “cometía los abusos en momentos en los que la madre de los niños no estaba cerca de ellos o cuando salía del domicilio familiar”.

Asimismo, Lema aseguró que “el accionar de Paiva tuvo entidad suficiente para vulnerar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de ambos niños”.

Paiva fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción, ambos delitos agravados (por la convivencia preexistente con las víctimas, quienes son menores de 18 años), en perjuicio de ambos niños.