La noticia conmocionó a Frontera y San Francisco; y ocupó las portadas de los principales medios de la región durante la semana. Fue el brutal ataque a balazos contra Paolo Gottero (20), ocurrido el viernes 10 de octubre en Calle 56 al 100, una primicia a la que accedió El Periódico. Desde entonces, la investigación avanzó con allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal Pedro Machado, de la vecina ciudad, y culminó con la detención del principal sospechoso, un joven de la misma edad que se entregó días después. Mientras tanto, Gottero continúa internado en el Hospital Iturraspe, en estado crítico pero estable.

Valentino Gottero (18), hermano de Paolo, habló en exclusiva con El Periódico sobre la noche del ataque que dejó gravemente herido a “Pelu”, como le dicen a su familiar. Valentino aseguró que fue testigo y su testimonio confirma que el agresor disparó varias veces a quemarropa cuando ambos estaban sentados frente a su casa. “Lo empujé para cubrirlo, pero no llegó a reaccionar”, relató. La familia reza por su recuperación y pide justicia.

Era entre las 7:30 y las 8:15 de la noche cuando Valentino y Paolo se encontraban sentados afuera de su casa en Calle 56 al 155. Compartían el espacio con sus sobrinas y otros familiares, disfrutando de una tarde tranquila. Fue tras entrar las niñas al interior del inmueble cuando todo cambió. “Pasaron unos diez minutos desde que habíamos entrado cuando este tipo pasó por la vereda y gritó algo, provocando a mi hermano”, relató Valentino.

Según narró, el agresor había llegado en moto y primero avanzó por delante, observando y vociferando insultos; luego se detuvo unos metros más adelante, gritó algo que Valentino no pudo precisar y, cuando Paolo se paró y dio un paso hacia adelante, sacó el arma. “Tiró dos veces y después otras cuatro más, creo”, dijo. Valentino empujó a su hermano hacia un costado buscando protegerlo contra un pilar cercano, y se refugió detrás de la casa de un vecino. “Traté de cubrirme, pero los tiros siguieron”, dijo.

El joven contó que mientras Paolo estaba en el suelo, el atacante disparó nuevamente. “Después mi hermano se levantó y ahí fue cuando creo que le pegó la bala”, agregó. Paolo logró llegar hasta la casa antes de colapsar. Con la ayuda de un tío lo trasladaron herido al Hospital en San Francisco.

“Pelu no merece esto”

Desde el momento del ataque, la atención médica se convirtió en el eje central para salvarle la vida. Paolo fue sometido a distintas cirugías de urgencia. Entre ellas, los médicos tuvieron que extirparle tres metros de intestino delgado, por lo que se encuentra grave pero, según familiares, está estable. “Gracias a Dios no empeoró, sigue estable”, aseguró su prima Antonela Cortez.

Antonela, que vive frente a la casa de Paolo, contó que él no es una persona conflictiva: “Jamás probó un cigarrillo. Nos criamos juntos, como hermanos. Ese día estaba jugando con mis hijas y sobrinas, enseñándoles a andar en patines”, recordó entre lágrimas.

El ataque se produjo en plena vereda, frente a la vivienda conocida como “la casa de Luca”-papá de la víctima-.

Lo que hace más duro el caso es que el agresor y Paolo eran conocidos del barrio e incluso llegaron a mantener cierta amistad. “La familia de él-por el agresor- vivía en la esquina. Nosotros siempre los ayudamos. Nunca imaginamos esto”, dijo Antonela. Si bien reconoció que hubo tensiones previas, insistió: “Pelu no busca problemas”.

El agresor, L.S. I, tenía problemas de adicciones y una de las hipótesis que se investigan es que le habría robado en algunas oportunidades a Paolo, lo que provocó ciertas confrontaciones entre ambos.

Su prima añadió que Paolo había empezado a trabajar como asistente terapéutico, que además hacía repartos como delivery en moto y colaboraba con su familia. “En la secundaria lo eligieron mejor promedio y mejor compañero”, destacó.

La noche de la agresión Paolo pidió ayuda mientras agonizaba: “Sentía la bala recorriéndole el cuerpo. Mientras lo llevaban al hospital decía que no veía nada y que sentía cómo la bala le recorría el cuerpo”, relató su prima.

El daño no es solo físico: la familia vive días de mucha angustia, con la prioridad puesta en la recuperación de Paolo. “Queremos justicia, pero primero que él salga adelante”, afirmó Antonela.

Para Valentino, relatar la noche del ataque es un acto de valentía. “No quiero venganza, solo que se haga justicia y que mi hermano se recupere”, sostuvo. Su prima, mientras tanto, mantiene la fe puesta en Dios y en que la Justicia actúe.

El detenido y la investigación

Las acciones policiales no tardaron en llegar: el sospechoso había sido identificado y la semana se inició con múltiples allanamientos en distintas viviendas de Frontera y Josefina.

Sin embargo, L.S.I. (20 años), se entregó el último martes en la sede de la Comisaría Sexta de Frontera junto a un abogado. Fue trasladado a la Alcaidía de Rafaela e imputado por homicidio agravado en grado de tentativa por el uso de arma de fuego.