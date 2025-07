Rocío Funes no puede hablar tanto, ni bien empieza una oración el dolor aparece como una estocada que la frena y llena de lágrimas. Aun así tuvo fuerza para pararse en frente de la Municipalidad de Frontera con una remera que tiene el rostro de su hijo Z.T. para pedir justicia y que “se entreguen” los delincuentes que mataron al pequeño.

La vida de ella no será la misma después de ver que su hijo falleció producto de varios impactos de bala cuando iban en un auto Ford Fiesta el pasado 9 de julio. Era feriado y caía la tarde en Frontera, estaban cerca del Polideportivo el niño, ella y su pareja Braian Martínez porque “venían de una doma”.

En la intersección de las calles 7 y 86, cerca del Polideportivo, apareció un Fiat Cronos Gris desde donde habrían descendido un grupo de personas que sin mediar palabra empezaron a disparar. Los vecinos afirmaron que fueron entre 10 y 15 disparos, al menos cuatro impactaron en el pequeño que falleció en el lugar y otros seis afectaron a Martínez que permanece internado en Santa Fe.

Por ese motivo, por la indignación que mueve a los vecinos de Frontera que están cansados de escuchar de homicidios, fue que se reunieron para reclamar justicia. Rocío encabezó esa marcha con otros familiares y muchas personas más se unieron a esa columna, pero antes de eso la joven habló por primera vez.

“Mi hijo era un niño inocente y unos cobardes, porque no son sicarios, son unos cobardes que a mi hijo me lo mataron de atrás. No voy a parar hasta verlos a todos que terminen de la peor manera, como se lo merecen. Voy a hacer justicia por mi hijo”, expresó acongojada.

La marcha se realizó con tranquilidad, abundaban las imágenes de Z. y la mayoría rescataba la inocencia e inteligencia del pequeño. Su madre en tanto habló sobre su hijo y aseveró: “Mi hijo no estaba en una guerra de narcos. Eso es mentira”.

En esa madre solo hay dolor y el recuerdo de Z.T. de quien dijo: “Él era increíble. Mi hijo era hermoso, tenía mucho por vivir. Era inteligente, era feliz, le gustaban los animales, le gustaban muchas cosas. Él quería aprender, era un niño grande”.

Recuerdos

Funes explicó que el fatídico día el pequeño “no iba en las piernas de su marido (Braian Martínez) sino sentado atrás en el auto" y añadió: “ A mi hijo me lo mataron y no voy a parar. Yo les pido que se entreguen”.

Tras reiterar el pedido de justicia Rocío afirmó que “moverá cielo y tierra” para obtener respuestas acerca de lo que pasó ese día donde Z. fue una víctima más de la violencia armada en la zona.

“En ese momento sentí que dispararon de atrás. Lo primero que hago es cubrir a mi hijo y les pido que no tiren, que estaba mi hijo. Los cobardes dispararon de atrás, a mí las balas me pasaron al lado. Quiero que me ayuden a hacer justicia, que la carita de mi hijo no se borre en ningún lado”

Amenazas

En el contexto de sus declaraciones Rocío pidió que la acompañaran y que quienes tengan conocimiento sobre lo sucedido lo expresen, en este sentido afirmó que “hay testigos pero tienen miedo porque los amenazan”.

"Quiero que me apoyen, que no tengan miedo de hablar. Hay mucha gente que se queda callada por miedo. Yo siempre fui una guerrera y lo voy a hacer por mi hijo, no me voy a decaer. Las amenazas a mí no me importan, me hacen más fuerte. Porque a mí me amenazan, pero eso no me importa”, indicó.

Crimen violento

Fuentes judiciales afirmaron que son varias las líneas de investigación sobre las que trabajan, entre ellas un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico en la zona. También hay otros datos en los que indagan como que Braian “Peladito" Martínez habría recuperado la libertad recientemente y tenía antecedentes penales, sumado a ello su hermano había sido asesinado en mayo pasado.

Esa línea investigativa Funes no cree que sea la acertada. “Esto no viene por una guerra de narcos, se podría haber evitado. Hace 20 días atrás tiraron tiros en mi casa, a mi marido. Yo hice una denuncia y el fiscal no hizo nada. El 28 de enero, la primera vez que le pegaron a mi cuñado, también hice una denuncia y el fiscal no hizo nada. Nada hizo”.

Por el contrario Rocío señaló que han sufrido las consecuencias de las actividades que realizaba otro familiar. “Esto viene por mi cuñado, él estaba perdido en adicciones. Él iba a los kioscos a robarles la droga y ahí empezó esto. Yo nunca tuve guerra con ellos, jamás”.

“No sé qué quieren inventar, pero lo que hicieron de matar a niños fue de cobardes porque los niños no se tocan. Los niños no se tocan. Ellos no son sicarios, porque un sicario no va a matar a un niño ni a una mujer. Ellos hicieron las cosas mal y yo no voy a parar hasta que se haga justicia por mi hijo”, advirtió nuevamente.

Pedido de justicia

La marcha por Z.T. inició en frente de la Municipalidad de Frontera y posteriormente marcharon por el camino interprovincial hasta la sede de la Comisaría N° 6. El trayecto continuó unas cuadras más hasta el frente de la Escuela 1001.

El pequeño iba con su mamá y la pareja de ella Braian Martínez en un Ford Fiesta, en la zona de calle 7 y 86 apareció un Fiat Cronos gris del cual bajaron al menos dos hombres y abrieron fuego

El nene recibió al menos cuatro impactos de bala que le provocaron la muerte en el acto, Martínez fue alcanzado por seis disparos, algunos en el pulmón y otros en la médula espinal. Inicialmente estuvo en el Hospital J.B. Iturraspe pero luego de que se viralizaran amenazas lo trasladaron a Santa Fe.

Por este crimen hay solo una persona detenida, un joven de 23 años que fue aprehendido el viernes en barrio Sarmiento, pero habría otros sujetos prófugos y se han practicado diversos allanamientos en Frontera y San Francisco donde secuestraron celulares y un arma de fuego.

En cuanto al vehículo usado para el ataque apareció incendiado horas después en un descampado de Josefina. El Fiat Cronos había sido robado en la localidad de Vila en junio durante un robo calificado. En ese episodio participaron entre tres y cuatro personas armadas, que se movilizaban además en una camioneta negra cabina simple como vehículo de apoyo.

A pesar de todo lo que se sabe solo hay una certeza: Z.T. no está más y fue víctima de un brutal crimen que conmueve a todos. Quienes lo conocieron dijeron que disfrutaba su infancia de manera normal y amaba los caballos, precisamente de una doma volvía cuando lo asesinaron.