El jueves por la tarde, cerca de las 18, un vecino de San Francisco vivió momentos de máxima tensión cuando descubrió que un ladrón había entrado a robar en su casa de calle Entre Ríos al 1000, mientras parte de su familia se encontraba adentro.

Ariel Muratore, dueño de la vivienda, contó que todo comenzó cuando su perro comenzó a ladrar de forma insistente y llamó la atención de los familiares que estaban en el lugar. “Van hasta mi casa a ver y ven a una persona adentro, sacando de todo de los muebles, buscando elementos de valor”, relató.

Ante la situación, una de las mujeres que se encontraba en la casa llamó de inmediato a su hijo, quien se encontraba trabajando en el taller de la familia. El joven llegó en su auto y solo alcanzó a avisar a su padre antes de entrar a la vivienda. “Doy aviso al 911 e inmediatamente envían a la Guardia Urbana y luego llega un móvil policial”, señaló Muratore.

El enfrentamiento y la persecución

El hombre explicó que su hijo alcanzó a ver al delincuente salir de la vivienda y, junto a un vecino, comenzaron a perseguirlo por las calles de la zona. “Había forzado unas verjas con palanca, con barretas, y se había metido en la casa. Estaba robando, llevaba dos bolsos”, indicó.

Según el testimonio, el delincuente incluso llegó a amenazar con sacar un arma antes de escapar. En la huida, fue descartando varios de los elementos sustraídos: “Había llevado un montón de perfumería, unos celulares, algunos en uso y otros en desuso. Había entrado a la habitación, había sacado cadenitas, pulseras, anillos, de mi señora y míos. Se armó una bolsita pero fue tirando cosas en el camino. Lo que pudo haberle quedado a él no es mucho”.

La persecución se extendió a varios metros de la vivienda. Cuando arribó la Guardia Urbana y trató de seguirlo hacia barrio Parque, el móvil fue atacado a ladrillazos y tuvo que retirarse. Posteriormente intervino la Policía, que ya tendría identificado al sospechoso y estaría tramitando una orden de detención.

“Es la sensación de violación a lo íntimo”

Más allá del robo, Muratore expresó el fuerte impacto emocional que le dejó la situación, especialmente porque en la vivienda estaban su nuera y su pequeño nieto. “Mi desesperación era esa, que a veces te podés llegar a desgraciar por una situación de esas”, reconoció.

El vecino describió con crudeza lo que sintió al regresar y ver el estado en que quedó la casa: “Es terrible, es una situación muy fea, muy tensa. El impacto al ver el desorden que te hacen de las habitaciones es horrible. Es la sensación de perpetración, de violación a lo tuyo, a lo íntimo, en tu casa, es algo muy feo”.