Cada 21 de septiembre se celebra el Día de la Sanidad Argentina, jornada establecida por la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina en homenaje al trabajo que realiza todo el personal del sector de la salud.

Gabriela Sidler, secretaria de ATSA San Francisco, visitó los estudios de La Mañana de El Periódico (FM 97.1), para saludar a todos los trabajadores de la sanidad y referirse a novedades salariales.

“Si hacemos un racconto de hechos este es un año mucho más tranquilo en cuanto a la pandemia, si bien seguimos teniendo casos, aminoraron muchísimo”, comenzó diciendo Sidler. Y agregó: “Hay algo que quiero rescatar, que tuvimos llamémosle la suerte de tener menos de 0,05 por ciento de personal que ha fallecido a causa del Covid, para el resto de la población la mortalidad fue muy grande en trabajadores de salud”.

Día para disfrutar

Para la sindicalista, el de mañana será un día de la Sanidad para disfrutar, “que no es poco volver a reencontrarse con las compañeras en un ámbito diferente al del trabajo”, admitió.

Luego, se refirió al acuerdo firmado entre el sindicato y las empresas que establece que por el día del trabajador de la Sanidad, las patronales pagarán un bono de $ 6.638.

“Corresponde a los distintos convenios que tenemos con sanatorios y clínicas, el laboratorio de análisis clínicos, consultorios, institutos sin internación, emergencias”, comentó.

Para luego advertir: “Hay establecimientos que no lo han pagado, aguardaremos hasta el día 22 y nuestro departamento jurídico trabajará para tomar las acciones porque creemos que es un despropósito porque no es que no lo pueden hacer sino que no quieren. Por eso, aquellos trabajadores que no lo reciban tienen que informarnos para que tomemos las acciones legales que correspondan, porque creemos que es una falta de consideración a los trabajadores de salud”.

En octubre

Por último, Sidler recordó que los trabajadores de la Sanidad habían logrado un incremento salarial del 59%, sin embargo, en el mes de octubre tendrá lugar una cláusula de revisión: “Ya comenzaron las tratativas porque la idea es que no sea de un monto fijo sino que se vaya adicionando a los aumentos que siguen vigentes hasta febrero”.

Vale recordar que el acuerdo entre el gremio y las cámaras empresarias de la actividad habían acordado un incremento salarial en cinco tramos. Un 19% en agosto, un 9% en noviembre y otro 9% en diciembre, con revisión en octubre y febrero próximos.