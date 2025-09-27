En una entrevista con La Mañana de El Periódico, Gabriela Sidler, titular de ATSA San Francisco, trazó un diagnóstico del presente del sector salud en la región. En el diálogo, la dirigente gremial apuntó a la necesidad de defender derechos laborales ante un escenario que, según advirtió, presenta amenazas concretas en materia de legislación laboral y funcionamiento sindical.

“Creo que la situación fue empeorando”, señaló Sidler, al hacer referencia al contexto nacional. Mencionó la reciente aprobación de la Ley Bases como un punto de alerta y sostuvo que, más que una reforma laboral, “lo que hace falta es una reforma tributaria”.

Consultada sobre las propuestas que buscan limitar el accionar sindical, fue contundente: “Retroceder en derechos laborales sería volver a la prehistoria. Parece exagerado, pero lo vemos todos los días”. En ese sentido, puso como ejemplo el reciente conflicto en la ciudad de Arroyito, donde trabajadores de la salud reclamaron por salarios impagos: “Si no estuviera el sindicato, ¿qué hubiese pasado con toda esa gente?”, planteó.

Sidler también criticó el modelo de “sindicato por empresa”, que se menciona en ciertos sectores: “Eso es lo más injusto. ¿Cómo va a negociar un trabajador solo frente a toda una estructura empresarial? Eso generaría aún más desigualdad”.

Realidad local

Respecto al panorama en San Francisco, Sidler destacó que actualmente “los sueldos se están pagando en tiempo y forma” y que la paritaria vigente continúa hasta octubre. No obstante, advirtió que aún persisten conflictos vinculados al destrato laboral, muchas veces por parte de mandos medios: “Eso repercute directamente en la atención que recibe el paciente o el geronte”, señaló.

En relación a los geriátricos, subrayó que se trata de una problemática que lleva años sin resolverse. “Hace más de 10 años que venimos pidiendo trabajar junto al Estado. No pedimos que se cierren, sino que se regularicen”, remarcó. También cuestionó la falta de cumplimiento de la ordenanza municipal que exige tener personal registrado: “Si no sabés cuántos empleados hay, no podés controlar si están cumpliendo”.

Por último, mencionó que desde el gremio se continúa acompañando a los trabajadores con gestos concretos, como la entrega de presentes realizada días atrás en distintas instituciones de salud, en el marco del Día de la Sanidad. “Es un mimo, pero también una forma de sostener a quienes siguen trabajando en condiciones muchas veces difíciles”, concluyó.