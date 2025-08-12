El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (S.U.O.E.M.) de San Francisco y zona informó que el Ministerio de Trabajo de Córdoba resolvió prorrogar por diez días la conciliación obligatoria en el marco del conflicto con el Ejecutivo municipal.

El gremio comunicó que la medida fue tomada por el delegado local del Ministerio de Trabajo, tras un pedido del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Francisco.

La extensión busca mantener el diálogo entre las partes y evitar nuevas medidas de fuerza mientras continúan las negociaciones.

Cabe recordar que el conflicto se mantiene desde hace ya varias semanas. Según sostienen desde el sindicato, existe un compromiso con el Ejecutivo de actualizar los sueldos de acuerdo a la inflación e incluso "avanzar un poco más para recuperar lo perdido". También apuntan contra la precarización laboral, el desorden administrativo dentro del municipio y las malas condiciones edilicias.