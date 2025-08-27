El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de San Francisco y Zona (SUOEM) y la Municipalidad de San Francisco firmaron un acuerdo salarial que pone fin al período de conciliación obligatoria, según informó el sindicato. El entendimiento se concretó en la sede local del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba, tras un proceso de diálogo sostenido y una firme lucha colectiva por parte de los trabajadores.

El acuerdo establece un aumento salarial no remunerativo y acumulativo del 13%, que se suma al 6% ya percibido entre febrero y marzo. La modalidad de aplicación garantiza que cada porcentaje de aumento se compute sobre el salario actualizado del mes anterior, lo que implica una mejora progresiva y real en los ingresos mensuales.

Detalle del cronograma de aumentos:

Agosto: 2,5% no remunerativo

Septiembre: 2,5% no remunerativo

Octubre: 2% no remunerativo

Noviembre: 2% no remunerativo

Diciembre: 2% no remunerativo

Enero: 1,5% no remunerativo

Además, se acordó el pago de un bono no remunerativo de $45.000 para los trabajadores con salarios inferiores a un millón de pesos, y de $35.000 para aquellos con haberes superiores a ese monto.

Pase a planta permanente

Uno de los logros más relevantes del acuerdo es la incorporación de trabajadores a planta permanente, un reclamo histórico del gremio. El proceso se llevará a cabo en dos etapas: la primera en septiembre y la segunda en octubre, alcanzando a un número significativo de empleados que ven así reconocido su compromiso y trayectoria en la administración pública.

Desde el SUOEM destacaron que este acuerdo es fruto de la organización sindical, la unidad y la persistencia de los trabajadores, y representa un paso fundamental hacia la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados municipales de San Francisco y la región.