El interclaustro intergremial de San Francisco llevó adelante ayer un paro universitario por 24 horas, en adhesión a la medida dispuesta a nivel nacional por las gremiales docentes, nodocentes y estudiantiles, en el marco del plan de acciones para visibilizar el conflicto que atraviesa el sistema universitario.

En el caso de la UTN San Francisco, la medida contó con el aval de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica (ADUT), la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN) y el Centro de Estudiantes de la UTN San Francisco.

El paro tuvo un alto nivel de adhesión en la sede local: el acatamiento alcanzó el 86% del cuerpo docente y el 94% del personal administrativo, no docente y de servicios generales.

Además, quedó suspendida la reunión del Consejo Directivo prevista para el lunes 11, la cual fue reprogramada para este martes 12.