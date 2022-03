El Gobierno de la Provincia de Córdoba suscribió este viernes los acuerdos con los representantes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Personal Superior y la Unión Ferroviaria.

La negociación establece que los incrementos salariales, comprende al personal del Escalafón General –tanto jerárquicos como operativos-, equipos de Salud, Cuerpos Artísticos, personal Científico Tecnológico y de la Dirección de Inteligencia Fiscal.

Desde la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Julio César Comello, se informó que los acuerdos contemplan una suba en distintos conceptos remunerativos que implican un aumento total del 30% del salario de bolsillo, a pagar en tres tramos: 15% en febrero, 5% en abril y 10% en julio.

Además, se harán extensivos en los mismos términos al personal de la Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Asimismo, se indicó que el retroactivo correspondiente a febrero se abonará por planilla adicional el 9 de marzo.

El acuerdo también prevé que la próxima negociación para fijar la pauta salarial se realizará en agosto.

Plenario SEP

Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) se informó este viernes que se realizó durante la mañana un plenario con un intenso debate entre todas y todos los delegados y delegadas estatales en el centro recreativo Saldán, con presencia de representantes de Capital y el interior provincial. Durante varias horas se escucharon las voces y opiniones de trabajadores y trabajadoras proveniente de Villa María, Río Cuarto, Embalse, Punilla, Dean Funes, San Francisco, Bell Ville, San Carlos Minas y otras localidades cordobesas. La votación arrojó un resultado de 259 votos a favor y 3 en contra.

La comisión directiva del gremio integrada por Raúl Benítez, Pedro Gerbaudo, Marcelo Carrera, Sergio Castro y el secretario general José Pihen puso a consideración del plenario el ofrecimiento salarial del Gobierno y dio la bienvenida a los nuevas delegadas y delegados del Teatro San Martín, Teatro Real, Museo Evita, Defensa del Consumidor, Apross y Agencia Córdoba Cultura.

Pihen, durante el debate, comentó: “La última propuesta salarial es para todos los gremios estatales y comprende a docentes, trabajadores viales, ATSA, UPS, etc. Fue una discusión difícil porque originalmente nos ofrecían un 12%, después un 13% por cuatro meses hasta que llegamos a un 15% por el primer semestre del año. Sin olvidar a los jubilados, pedimos acortar el pago diferido del aumento para ellos y no logramos ninguna respuesta", afirmó.

Por último, el secretario general agregó: “Este gremio no resuelve individualmente ningún acuerdo salarial. El secretario general no firma ningún aumento que no este aprobado por este plenario de delegados de toda la provincia. Tenemos la satisfacción de haber cumplido una vez más la premisa de que son los representantes de las y los trabajadores los que votan por sí o por no. Con el apoyo casi unánime como lo conseguimos hoy, aunque los incrementos pueden ser insuficientes, se logró este acuerdo que contiene un 15% a pagar el próximo miércoles. Si se compara con la inflación de los dos primeros meses del año, son valores que están por encima de ese porcentaje, lo cual quiere decir que hemos recuperado algo de lo perdido el año pasado”, afirmó.

Tras el plenario y en hora de la tarde, la conducción del SEP integrada por José Pihen, Valeria Trejo, Liliana Bustos, Oscar Doesserich, y Antonio Coali refrendaron la mejora salarial con la ministra de Coordinación, Silvina Rivero.

Fuente: La Nueva Mañana