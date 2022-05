Este miércoles, empleados municipales junto al gremio que los agrupa llevan adelante, al igual que ayer, asambleas en reclamo por la mejora en condiciones laborales y un adelanto del aumento salarial.

El Suoem pide a la Municipalidad que de forma urgente adelante el incremento salarial acordado hace unas semanas, pero además que se termine con la contratación de nuevos empleados en negro.

Asimismo, solicitan que se les abone la antigüedad a unas 200 personas que estaban amparadas por una medida cautelar y eran contratados, pero al pasar a planta permanente se les dejó de reconocer ese tiempo de servicio.

Víctor Lescano, al frente del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), se refirió a este tema en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y manifestó: "Nos vimos obligados a hacer una asamblea y a tratar, en principio, tres temas que son importantes. Hoy sabemos muy bien que en toda la Argentina se está haciendo una apertura de salario. Con el acuerdo que hemos firmado, al ritmo que está yendo la inflación, estamos siendo perjudicados. Entonces ante la situación de muchos trabajadores que hoy están en negro, con el aumento que no ha sido significativo, pedimos una apertura de salario".

Seguidamente, agregó: "Esperamos que se nos adelante una cuota o que nos den algo más en las cuotas que ya nos dieron".

Lescano recordó que por eso, en las negociaciones pasadas, habían pedido una suba mayor a la otorgada finalmente, previendo esta situación.

"Hoy vemos que el índice de inflación está superando todos los parámetros. Con la esperanza y la predisposición nuestra no alcanza, porque las cosas siguen aumentando mucho más que la inflación. Con esto nos vemos en la obligación de pedir una nueva apertura de salario, donde queremos ver cómo se puede mejorar todo el porcentaje que nos dieron"; añadió el gremialista.

Fin al trabajo informal

Lescano dijo que el segundo punto del reclamo tiene que ver con el trabajo informal, al que rechazan. "Nosotros logramos que empezara a ingresar personal, a contrato, que eran 55. Sabíamos que nosotros íbamos a seguir discutiendo por los 200 que hay. De pronto nos encontramos con que sigue ingresando gente y en función de planes sociales, que ganan 40 mil pesos o menos. Esto no va a cambiar", dijo.

El gremialista sostuvo que la figura del plan social fue creada en el momento en que la Municipalidad se encontraba en una situación de emergencia, en la que hoy ya no está.

"No estamos en contra de que entren, están haciendo falta en las dependencias, principalmente en Servicios, pero que entren como tienen que entrar, no podemos seguir alimentando la figura del trabajador en negro", manifestó.

Y explicó: "No podés tener un trabajador tanto tiempo como plan y después tanto tiempo como contrato, porque cuando pasa a planta permanente no se le reconoce la antigüedad para lo que es su bonificación, pero sí se la reconocen para el aporte jubilatorio y sí se la reconocen para las vacaciones. Pero hay un plus que nosotros cobramos que es lo más fuerte que nosotros tenemos, que es lo que sostiene nuestro salario nuestro".

La antigüedad, el tercer reclamo

El tercer tema que quieren discutir, apuntó Lescano, es la antigüedad. El gremio pide que se les abone la antigüedad a unas 200 personas que estaban amparadas por una medida cautelar y eran contratados, que al pasar a planta permanente se les dejó de reconocer.

"Hay gente que viene de la época de Jorge Bucco. A todos estos compañeros que fueron ingresando se les estaba pagando una bonificación por antigüedad. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sacó un dictamen a favor de la Municipalidad hace siete años, hay una mala información de que esto es nuevo, pero, esto es de hace siete años. Llaryora no tomó la decisión política de dar de baja a la antigüedad, Aresca tampoco tomó la decisión, y ahora este intendente interino toma la decisión de darlos de baja para perjudicar nada más ni nada menos que a 200 familias, les mete la mano en el bolsillo", lamentó Lescano.

Sobre cómo sigue el reclamo, adelantó que este miércoles habrá nuevas asambleas y que no descartan ir a la Justicia.

Gobierno municipal respondió a reclamos del SUOEM: “Venimos cumpliendo con lo acordado"

Ante el reclamo de aumento salarial y reconocimiento de antigüedad del Sindicato de Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), que motivó una asamblea y protesta durante este mañana frente a la sede de la Municipalidad de San Francisco, el Gobierno local fijó en la tarde su posición: aseguró que vienen "cumpliendo con lo acordado" y que son "respetuosos de las decisiones judiciales".

Asimismo, desde la Municipalidad advirtieron que ante el estado de asamblea permanente, desde este miércoles 11 de mayo "se verán resentidos los servicios prestados en sus diferentes dependencias".

La respuesta del Gobierno municipal llegó por parte de su asesor letrado, Ricardo Carioni, quien aseguró que en julio de 2021 se acordó con el sindicato "un proceso gradual de efectivización como contratados de las personas que prestan servicios en el marco de los denominados 'programas de emergencia ocupacional"

Según remarcó Carioni, este acuerdo "se está ejecutando rigurosamente y cuya primera etapa culmina en el mes de junio próximo".

"Por otro lado, el mes pasado firmamos con el SUOEM, y se aprobó por el Consejo Deliberante, un acuerdo de recomposición salarial para todos los empleados municipales, que prevé aumentos en forma escalonada hasta el mes de junio, con una cláusula expresa por la que ambas partes se comprometen a retomar las negociaciones en el mes de julio próximo”, continuó el funcionario.

“Este convenio –agregó- también se viene cumpliendo y pagando conforme lo acordado. Está claro que siempre atendimos los planteos del gremio y tratamos de darles solución. Los acuerdos firmados que, reitero, se están cumpliendo a rajatablas, son una muestra acabada de predisposición de nuestra parte”.

Reacción

Por otra parte, desde el Gobierno municipal se manifestaron "sorprendidos" por las razones que esgrimió el SUOEM para sus reclamos y aseguraron que un fallo del Tribunal Superior de Justicia da razón a la Municipalidad de no seguir pagando un adicional salarial.

“Realmente estamos sorprendidos por los justificativos que el sindicato menciona para tomar estas medidas. Aquí se deja entrever que en rigor lo que existe es un descontento con un fallo del Tribunal Superior de Justicia que desestima la pretensión de los trabajadores de continuar percibiendo un adicional salarial que, según se resolvió, no corresponda que se siga pagando por el Municipio”, manifestó Carioni.

“Siempre hemos sido y seremos respetuosos de los fallos judiciales. Durante todo el proceso, iniciado por los trabajadores demandantes, nos hemos ajustado a Derecho y a los designios de la Justicia. En este caso también debemos hacerlo”, reiteró.

En este punto, Carioni indicó: "Para que se entienda, uno de los componentes del salario de los trabajadores de planta permanente es un adicional que se les paga por su antigüedad como tales, esto es, por su antigüedad como empleados de planta permanente. Así lo dice explícitamente el Estatuto sancionado en el año 2003, y así lo entiende el Ejecutivo".

Fallo del Tribunal

Desde el Gobierno municipal recordaron que en 2013 se acordó con el SUOEM iniciar un proceso de concursos sucesivos para que los trabajadores contratados puedan ingresar a cubrir vacantes de la planta de personal permanente. "Cuando luego de la primera etapa del concurso, y de acuerdo al orden de mérito resultante, se produjeron los primeros ingresos a la planta de personal permanente, estos trabajadores reclamaron que el tiempo que habían prestado servicios como contratados debía ser computado para liquidar dicho adicional, a contramano de lo que, entendemos, establece el Estatuto. Esos planteos fueron desestimados por el municipio y entonces ese grupo de trabajadores decidió recurrir a la Justicia para dirimir el asunto", explicó Carioni.

Según aclaró el asesor letrado, en esa instancia, por tratarse de una cuestión salarial y porque hubo una orden judicial precautoria de por medio, la Municipalidad decidió abonar lo reclamado por los trabajadores mientras se sostenían las presentaciones judiciales, ahora con un resultado adverso para los trabajadores.

Para la administración municipal, el fallo del Tribunal Superior de Justicia "ha dicho que la interpretación y aplicación que el municipio hizo del Estatuto de Personal sobre este punto fue correcta", y que por ello "no corresponde que el municipio continúe pagando sobre el adicional el plus reclamado por ese grupo de trabajadores".

"Dicho de otro modo, esos trabajadores van a continuar percibiendo como parte de sus salarios el adicional por antigüedad previsto en el Estatuto, pero acotado a los años trabajados en su condición de empleados de planta permanente”, detalló Carioni.

“Lógicamente ellos no están de acuerdo con esta medida, pero el municipio ha respetado todas las instancias legales y ahora debe acatar lo resuelto por el Tribunal”, resumió el asesor letrado.

"No vemos razón"

Finalmente, Carioni cuestionó la medida de los trabajadores y consideró que perjudica "a los vecinos de la ciudad".

“Venimos cumpliendo con los reclamos del Sindicato tal cual lo acordado con ellos, y además somos respetuosos de las decisiones judiciales, por lo que no vemos razón para que unilateralmente, sin instancias intermedias, se tomen medidas que a la postre perjudican a los vecinos de la ciudad, que se ven privados de atención y de recibir los servicios que presta el Municipio”, concluyó.