Con diversas actividades deportivas, recreativas y sociales, la UOM San Francisco celebra este fin de semana el Día del Metalúrgico, aunque el contexto no es de los más alentadores. En diálogo con El Periódico, el secretario general Lucas Sarmiento expresó su preocupación por la situación actual del sector: caída en la producción, pérdida del poder adquisitivo y medidas de suspensión en industrias clave de la región.

"Este fin de semana estuvimos abocados a la organización de los festejos, en darle a nuestros compañeros un poco de alegrías en un panorama difícil. Ayer en Las Varillas inauguramos tres quinchos nuevos en nuestro predio, una inversión muy grande que se ha hecho desde la organización", indicó Sarmiento.

Este domingo, en el predio de San Francisco, habrá diversas actividades que incluyen encuentros deportivos de fútbol, competencias de bochas y un bingo destinado a las mujeres del gremio.

Además, Sarmiento comentó sobre mejoras en las instalaciones del camping local: “Cambiamos toda la luminaria de los salones y del predio por tecnología LED. También renovamos los aires acondicionados y realizamos arreglos generales en los espacios, preparándonos para este día tan importante”.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

Sin embargo, el clima festivo convive con un estado de alerta. Sarmiento fue contundente al describir la situación que atraviesan los trabajadores: “No es ajena a la de cualquier otro trabajador en la Argentina. Más aún en el sector industrial, que está muy golpeado. Tenemos los salarios muy por debajo de la línea de pobreza. No estamos pudiendo solucionar esa situación”.

En ese sentido, apuntó al gobierno nacional: “Este gobierno vino a pisotear nuestro salario, a avasallar nuestros derechos. La situación se agrava aún más ante este panorama”.

El dirigente sindical también remarcó el impacto de las importaciones: “Hoy desfilan los camiones en el Parque Industrial, bajando mercadería importada, y eso le pega de lleno a las pymes. Te lo puede decir cualquier empresario. Estamos muy preocupados”.

Empresas en crisis

La preocupación se refleja en hechos concretos. Sarmiento confirmó que la empresa Pauny, radicada en Las Varillas, implementará suspensiones todos los lunes de septiembre y octubre. “No tienen producción ni ventas. Pauny no solo es clave para Las Varillas, sino para toda la región. Emplea a más de 540 personas y muchas otras empresas dependen de su funcionamiento”, subrayó.

También adelantó una audiencia prevista para mediados de septiembre en el Ministerio de Trabajo con una firma de Sacanta, que solicitó una reducción de la jornada laboral ante la falta de actividad.

“En el resto del país la situación ya es preocupante, y acá veníamos sosteniéndonos. Pero ahora el panorama empieza a complicarse también en nuestra zona. Esperamos que esto mejore, por el bien de todos, pero la verdad es que no vemos un camino claro ni señales de recuperación”, concluyó.