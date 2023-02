Titularizaciones, salario y la ley de jubilaciones a nivel provincial son algunos de los temas que preocupa en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) previo al inicio, general, del ciclo lectivo el próximo lunes. Además, siendo un año electoral, remarcan que les gustaría escuchar a los candidatos a gobernador para conocer qué proponen en materia educativa.

En diálogo con El Periódico, la secretaria general de Uepc San Justo, Fabiana Nocco, renovó el pedido por las titularizaciones en diferentes sectores de la educación provincial; además explicó que el gremio volverá a discutir paritarias con una revisión periódica de lo arreglado en relación a la inflación y volvió a solicitar que el gobierno de Juan Schiaretti derogue la ley que establece el actual esquema de jubilaciones.

“La Provincia tiene una deuda por la falta de titularización en el nivel superior, en coordinadores de cursos, docentes de Proa y PIT, educación para adultos y del nivel superior”, indicó, agregando: “Tenemos reclamos viejos donde logramos acuerdos y también leyes, pero hay incumplimiento en las actas acuerdo laborales ratificadas por el Ministerio de Trabajo y otras leyes donde cuesta su implementación por diversos motivos”.

- ¿Cómo impacta la situación de la espera de las titularizaciones en los docentes afectados?

- Esto hace que algunos compañeros sigan a la espera de una resolución Esto genera mucha incertidumbre porque al no ser titulares en los espacios que están trabajando no pueden realizarse en otras partes del estatuto establecidas. Ese docente no tiene las mismas condiciones que el resto que cuenta con estabilidad laboral o que bien pueda ejercer otros derechos como trasladarse o incrementar horas. Son trabajadores que están en un estado legal que es interinato dentro de estatuto docente, pero no se les garantiza otras figuras del estatuto.

- ¿Cuáles son los casos puntuales?

- Es una situación donde se encuentran todos aquellos docentes que se desempeñan en las escuelas Proa, en el PIT y en Adultos. Nosotros queremos que dejen de ser parte de un programa para desempeñarse en el ámbito de la docencia común. En esta misma situación se encuentran los coordinadores de curso ya que esta es una política no tienen acceso a ser titulares porque no cumplen con la ley. Por eso sería bueno que el programa en cuestión se convierta en una política permanente y eso nos va a posibilitar exigir la titularidad de estos compañeros. En el nivel superior lo mismo, nosotros estamos con una mesa de trabajo gremial muy fuerte donde peleamos por docentes que hace mucho están como interinos y han venido sosteniendo el nivel superior en todo este tiempo, pero se encuentran que ahora para poder revalidar, trabajar, tienen que ir a concurso.

- ¿En materia salarial que porcentajes manejan en el corto plazo?

- Nuestra intención es lograr una adecuada recomposición salarial. El año pasado logramos un 110 % de aumento en una paritaria que venció el 31 de enero y estamos esperando que la provincia de Córdoba nos convoque para dialogar sobre este año. A fines de 2022 todos los gremios estatales solicitamos que se nos trate de la misma manera y ahora tenemos que trabajar para no quedar por debajo de lo que será la inflación prevista para este año. Por ahora no tenemos noticias, pero sí la idea es pedir una recomposición que se revise permanentemente, cada mes o cada dos meses. Cuando miramos el salario de una maestra de grado, por más que haya tenido un 110 % de aumento, no alcanza para llegar a fin de mes.

- Estamos frente a un nuevo año electoral y un tema que los preocupa es la ley de jubilaciones, sobre la cual exigen que se cambie este esquema bastante injusto para los docentes que se jubilaron.

- Nos hemos movilizado en todos lados porque la ley que votaron los legisladores de la provincia de Córdoba convirtió a la jubilación docente en la peor del país y a los que están jubilados los llevó cada vez más abajo en cuanto al poder adquisitivo de su salario porque les demora 60 días el cobro del aumento. Es un desafío este año electoral, queremos que los candidatos se expresen a ver qué harán con esta ley si seguirá siendo regresiva.

- ¿Hay expectativas todavía de ser escuchados ante este planteo que no es nuevo?

- Por ahí escuchás que te dicen que ‘la educación es lo más importante’, que ‘sin educación no vas para ningún lado’, y después reducen la paritaria nacional, sacan los programas, las computadoras, entonces dijeron algo pero en realidad lo que se siente es otra cosa. Otros proponen debatir. Pedimos que se expresen sobre la problemática que uno representa, el sostenimiento de la educación, la escuela y el salario de los educadores. Nuestro lema es la defensa de la educación y de los educadores, sin educadores bien remunerados es difícil defenderla.