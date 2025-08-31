La Unión Obrera Metalúrgica Seccional (UOM) San Francisco y la Agrupación 7 de Septiembre se preparan para celebrar una nueva edición del Día del Trabajador Metalúrgico con una jornada especial que reunirá a afiliados, afiliadas y sus familias en el predio del camping institucional. Este año, la conmemoración será el domingo, lo que facilitará la participación de más familias en un evento que combina deporte, recreación y un almuerzo comunitario que ya es un clásico.

Como cada año, el 7 de septiembre será una fecha clave para la comunidad metalúrgica de la región. Los festejos, organizados íntegramente por la seccional, incluirán los tradicionales campeonatos de fútbol y bochas, además del esperado bingo exclusivo para mujeres afiliadas. Las actividades comenzarán temprano en el camping ubicado en ruta provincial 1, y se extenderán durante toda la jornada.

Las inscripciones para los torneos y el retiro de entradas se encuentran abiertas desde el 25 de agosto hasta el miércoles 3 de septiembre inclusive, en la sede gremial de Sarmiento 535, en horario de 15:30 a 19:30.

Entre las competencias previstas, se destacan el campeonato de fútbol libre y el de fútbol senior en cancha de siete, pensado especialmente para mayores de 35 años: una propuesta que surgió en los últimos años y que tuvo excelente aceptación entre los compañeros que aún disfrutan correr detrás de la pelota. El torneo de bochas por tríos también se ha consolidado como una de las actividades más convocantes, sumando cada año más participantes de distintas empresas.

La jornada no solo gira en torno al deporte: el almuerzo compartido es el verdadero corazón del festejo. Cada grupo se organiza para preparar su asado, mientras disfruta del aire libre, el reencuentro con colegas de otras fábricas y la posibilidad de usar las instalaciones del camping, que se encuentran en permanente mejora. La organización espera alrededor de las 1.200 personas.

Obras y mejoras en el predio

Con motivo de los festejos por el Día del Niño realizados el pasado 10 de agosto, la seccional instaló nuevos juegos infantiles en uno de los espacios verdes del predio. Se incorporaron seis estructuras recreativas similares a las de una plaza y se parquizó toda el área para mejorar la experiencia de las familias.

Además, se están realizando obras de remodelación en los salones del predio. Tanto el salón grande —con capacidad para 240 personas— como el salón más pequeño —para unas 80— están siendo reacondicionados. Se renovaron los equipos de aire acondicionado, se pintaron los espacios y se inició un trabajo integral de restauración para dejarlos en condiciones óptimas para eventos sociales.

Inauguración de tres quinchos en Las Varillas

Como parte de una estrategia que busca ampliar los beneficios a toda la región, el sábado 6 de septiembre —un día antes del festejo principal en San Francisco— se llevará a cabo la inauguración de tres nuevos quinchos en el predio de la UOM en Las Varillas.

Desde 2016, la seccional viene trabajando en la consolidación de ese espacio, que no existía previamente. Gracias a una serie de gestiones e inversiones progresivas, hoy el predio cuenta con cancha de fútbol, asadores, vestuarios, baños y parquización. Ahora se suman tres quinchos: dos abiertos, equipados con asadores, baños y luminarias, y uno cerrado, pensado para reuniones más pequeñas y eventos familiares.

La inauguración está prevista para las 12 del mediodía y contará con la presencia de integrantes de la comisión directiva y delegados de distintas empresas. Las obras no solo permiten mejorar la infraestructura, sino también igualar oportunidades entre afiliados de distintas localidades, brindando espacios dignos de encuentro, recreación y celebración.

Con este doble evento, la UOM San Francisco reafirma su compromiso con la integración y el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, celebrando su día con una propuesta amplia, inclusiva y cargada de sentido gremial.