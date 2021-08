Este 2 de agosto se celebrará el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico, una fecha que encontrará mejor parados a los segundos, que de a poco ven cómo se reactiva su actividad. Para los hoteleros, en cambio, es una situación crítica, pero son optimistas de que en los próximos meses vuelva el movimiento habitual.

“En lo que es gastronomía estamos pasando por un momento bueno. En el verano tuvimos una temporada bastante aceptable porque la gente no salió tanto de vacaciones. La mayoría se quedó en San Francisco y buscó como esparcimiento la gastronomía. En ese aspecto nos ha ido muy bien”, explicó Juan Molina, titular de la seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

En lo que va del invierno, Molina aseguró que se está “trabajando bien” y destacó los avances en vacunación. “Todo eso es gracias a los que hemos puesto el brazo para la vacunación. Exhortamos a que se sigan vacunando, para que podamos vivir más libres. Vemos que la gente perdió el miedo de salir porque se está vacunando y estamos más o menos protegidos”, dijo.

Para Molina, el repunte comenzó en marzo de este año, acompañado en la confianza que fue devolviendo la vacunación, y se evidenció en la semana del Día del Amigo.

La hotelería, complicada

Por su parte, el gremialista se refirió a la situación de la hotelería, a la que calificó de “crítica”. “Hay hoteles con mínima recaudación, todavía no logran recuperarse. En algunos está volviendo la gente pero es nulo el turismo. Si bien San Francisco no es ciudad turística, sí es un punto estratégico. Cuando la gente sale de turismo hace escala y está un día o dos. Aparte de eso no hay eventos, como casamientos, cumpleaños, que en los hoteles cuando hay un evento grande viene gente y se queda unos días”, detalló.

En cuanto a los trabajadores, la situación es un tanto más aliviada: “Los trabajadores van a cumplir su tarea por jornada completa. El tema es que hay muy poca afluencia de gente, entonces los empresarios tienen poca recaudación. Por suerte algunos hoteles rinden la condición para cobrar el Repro de algunos trabajadores, entonces eso ayuda”, indicó Molina.

“Nosotros instamos a que la gente se vacune para que más adelante, en septiembre u octubre, podamos llegar a la tan ansiada normalidad o al menos a la inmunidad de rebaño, para que la gente pueda seguir circulando y pueda haber eventos como por ejemplo el Festival de la Buena Mesa”, sumó.

Sobre el final, el representante de UTHGRA envió saludos a los trabajadores y les pidió “seguir luchando”.