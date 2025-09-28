El Día del Empleado de Comercio se conmemora cada mes de septiembre en Argentina y, en este 2025, coincidirá con un fin de semana largo para los trabajadores del sector. Tras un acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias del país, se resolvió trasladar la celebración al lunes 29 de septiembre, garantizando así tres días de descanso para los mercantiles.

En San Francisco, el Sindicato de Empleados de Comercio organizó una serie de actividades para acompañar a sus afiliados en esta fecha especial. La primera tuvo lugar anoche, viernes 26, con un Campeonato de Truco en la sede sindical de Iturraspe 1427. El evento, exclusivo para afiliados, reunió a decenas de participantes en un ambiente distendido, con servicio de cantina, venta de choripanes y atractivos premios para las parejas ganadoras.

La celebración continuará este domingo 28 de septiembre con un almuerzo familiar en el Campo de Recreación y Deportes “Oscar V. Liwacki”, ubicado en avenida Maipú 1647. La propuesta incluye venta de pollo con papas (anticipada hasta el 25), servicio de cantina, sorteos, juegos y un show musical. Desde la organización recordaron que los cupos son limitados y que cada grupo debe llevar su vajilla completa.

Por otra parte, desde el gremio también se destacó la reciente homologación del nuevo acuerdo salarial, que establece un incremento del 6% no acumulativo para el segundo semestre del año, calculado sobre los haberes de junio 2025. Además, se sumará una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales, entre julio y diciembre. Esta última será incorporada al salario básico en enero de 2026.

El acuerdo fue rubricado entre FAECyS y las cámaras empresarias, y contempla descuentos de obra social y sindical.