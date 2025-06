El conflicto entre el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y el Ejecutivo de San Francisco sigue sin resolución y las medidas de fuerza continúan. “Hace dos meses que venimos tratando de que el Ejecutivo tome conciencia, primero sobre los reclamos salariales y segundo sobre las condiciones de precarización dentro del municipio en todo sentido”, expresó Víctor Lescano, secretario general del gremio.

Según explicó, los trabajadores municipales perciben entre 580.000 y 630.000 pesos, “que hoy no alcanza para nada”, y desde hace meses vienen reclamando el cumplimiento de acuerdos salariales previos. “Hay un 6% de aumento que nos deben del año pasado. Era un 7%, nos pagaron un 1%, y ese 6% quedó pendiente. Además, hace tres meses se acumula la inflación y nunca nos dieron nada”, denunció Lescano.

En ese marco, agregó que el gremio había aceptado un esquema de actualización trimestral por inflación, pero que tampoco se está cumpliendo.

“Falta de voluntad política”

Desde el Suoem también apuntaron a la falta de voluntad política para encontrar una salida negociada. “Siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Nos llamaron una o dos veces, pero sin ninguna propuesta”, indicó Lescano, y agregó: “El municipio nunca nos dijo ‘vamos a tratar, vamos a hacer’. Creo que esto no tiene que ver con el secretario de Economía que se fue, sino con el desorden interno de la municipalidad”.

En ese sentido, cuestionó las prioridades del Ejecutivo local: “¿Para qué queremos grandes obras si hay un desorden económico y administrativo? Ordenemos primero y después veamos qué obras se pueden hacer. No son tiempos para vender obras por campaña”.

Por su parte, Belén Lecina, secretaria de Capacitaciones y Derechos Humanos, advirtió que “el Ejecutivo intenta ponernos en conflicto con los vecinos”, y remarcó: “Los trabajadores municipales también somos vecinos. Queremos lo mismo: un municipio ordenado, con números claros y que sostenga los servicios”.

Denunció también represalias hacia quienes participan de las asambleas.

Lescano confirmó que las medidas gremiales continuarán: “Las asambleas siguen dos horas por día en todas las áreas y hay una asamblea general. Los compañeros están ansiosos por la acumulación de meses. Aún no cobramos el aguinaldo. Hay rumores de fechas, pero no las decimos para no generar falsas expectativas”.

Finalmente, señaló que “no hay fecha para otra reunión” y reclamó al Ejecutivo que asuma sus responsabilidades: “No somos culpables de las condiciones económicas del municipio, pero que no lo resuelvan con el esfuerzo de los trabajadores”.