La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informó que el paro docente que se lleva a cabo este martes 14 de octubre alcanza un 75% de acatamiento en la ciudad de San Francisco, en el marco de la jornada nacional de protesta impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La medida contempla un cese total de actividades por 24 horas y una movilización frente al Congreso Nacional, bajo la consigna "La escuela enseña y construye esperanza".

CTERA reclama una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la convocatoria a la paritaria nacional, un aumento salarial urgente, mayor presupuesto para el sistema educativo y la defensa de las jubilaciones docentes.

Desde UEPC señalaron que docentes de distintos puntos de la provincia viajaron a Buenos Aires para sumarse a la movilización. Además, el secretario general del gremio, Roberto Cristalli, indicó que en Córdoba también se exige la transferencia de fondos nacionales a la Caja de Jubilaciones.

El dirigente recordó que, en la antesala de esta jornada, se realizó una caravana en la capital provincial con más de mil vehículos, que culminó en un acto frente al estadio Mario Alberto Kempes, con la participación de más de tres mil docentes.