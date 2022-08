Tras dos años de pandemia donde los hoteles y restaurantes se vieron realmente golpeados por las restricciones sanitarias, la realidad cambió rotundamente para el sector: "Por suerte este año mejoró muchísimo el sector gastronómico y hotelero. El parate quedó en el olvido y hace aproximadamente diez meses que se viene trabajando muy bien en estos rubros", comentó Juan Molina, secretario de la Unión de Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) de San Francisco en el marco del 2 de agosto día de los trabajadores del sector.

"Hoy vemos que la gente tiene muchas ganas de salir a disfrutar. Si bien San Francisco no es una ciudad turística, pero la gente que no puede viajar o se queda en los fines de semana largo el consumo lo hace en la ciudad. Además por ahora el invierno no viene siendo tan cruel y esto acompaña", destacó.

En este sentido, auguró que tanto la gastronomía como la hotelería va a seguir mejorando.

"Gracias a la iniciativa de la Municipalidad de San Francisco que organiza distintos encuentros promoviendo eventos y la gastronomía hace que los hoteles y restaurantes trabajen muy bien", manifestó.

Faltan trabajadores

Molina indicó que a partir del auge laboral que existe en el sector gastronómico de la ciudad, hay un faltante de trabajadores.

"Es increíble, pero faltan trabajadores. Nuestra profesión es medio atípica porque es necesario trabajar cuando la mayoría descansa o está disfrutando por eso cuesta encontrar personal para reforzar esos días más convocantes", explicó.

En este sentido, sostuvo que a partir de esta situación decidieron gestionar junto con la Municipalidad de San Francisco un curso de capacitación de mozos y camarera. "Irá dirigido para toda persona que tenga más de 18 años. Me animo a decir que es con salida laboral prácticamente inmediata", sostuvo.

Ya está el link para poder inscribirse al curso de Formación para Mozo y Camarera que se desarrollará en nuestra ciudad y estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Educativo, junto a la Escuela de Formación Profesional de la Universidad de Villa María.

Cabe recordar que se anunció este lunes que esta capacitación será abierta para todo el público y se realizará de manera presencial en las instalaciones de Organización Cacho, los días lunes de 16 a 19.

Las inscripciones son vía online -estará disponible también en redes sociales del municipio y del CRES-, sin requisito alguno, pero con cupos limitados.

Comienza el 22 de agosto y se extenderá hasta el 31 de octubre.

Ingresando a este link te podés inscribir: https://bit.ly/MozoyCamareraSF