Detectaron 25 trabajadores no registrados en inspecciones rurales en Morteros

Veinticinco trabajadores no registrados fueron detectados durante inspecciones realizadas en establecimientos tamberos de la zona rural de Morteros, en el departamento San Justo. Los operativos se llevaron a cabo durante esta semana por parte de la Delegación Córdoba Capital del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), en conjunto con la Seccional N° 871 del gremio UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y el RENATRE Córdoba Norte.

Según informó UATRE, durante los procedimientos se constató, además, la falta de agua potable, la ausencia de ropa de trabajo, salarios por debajo de lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y deficiencias en el traslado de los trabajadores, en infracción al artículo 31 de la Ley 26.727.

Tras las inspecciones, se solicitó audiencia a los empleadores con el objetivo de regularizar la situación y asegurar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.