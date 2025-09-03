El gremio de prensa de Córdoba (Cispren) encabezó una protesta este miércoles frente a la sede de Cadena 3 para reclamar un aumento salarial ante una pérdida del poder adquisitivo que llega al ochenta por ciento.

Calle Alvear 100 fue el epicentro de la movilización, con pancartas y pasacalles protagonizados por los periodistas de la provincia.

Mariana Mandacovich, titular del Círculo Sindical de la Prensa, explicó que el reclamo salarial, en el marco de la discusión paritaria, responde a que los salarios están "por debajo de la línea de pobreza".

Con básico de 700.000 pesos, el contexto de los profesionales se presenta adverso cuando la canasta básica total fue de $1.149.353 para no caer en la pobreza, según el INDEC.

Delegaciones de otros gremios como SUTEP, SATSAID y Gráficos también acompañaron el reclamo en el centro de la ciudad de Córdoba.

"Hace más de un mes que los empresarios nos ofrecen un aporte por tres meses del 5,1% como si esa fuera la inflación que se ha tenido; todos sabemos que no nos alcanza", dijo la secretaria general de Cispren.

Las manifestaciones de los periodistas se repetirán en los próximos días, tal como ocurrió en la Expo Industria la semana pasada.