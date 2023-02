Este viernes los docentes públicos de la provincia de Santa Fe votaron por rechazar la propuesta de aumento salarial que hizo el gobierno de Omar Perotti.

Así las cosas, la asamblea de Amsafe se inclinó por realizar medidas de fuerza en las dos primeras semanas de marzo.

El voto de los docentes públicos fue para la modalidad de un paro de 48 horas tanto para la primera como para la segunda semana de clases. Así las cosas no comenzará el ciclo lectivo el 1° de marzo ya que la medida de fuerza será ese miércoles y el jueves 2.

Tras finalizar la votación, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, brindó los números del resultado: en total, votaron 31.419 docentes, de los cuales 30.436 votaron por rechazar la propuesta y 703 por aceptarla.

“Está claro que la propuesta no cubría las expectativas”, dijo el referente gremial. Y acotó: “De haber sido aceptada implicaba que desde el mes de junio empecemos a perder poder adquisitivo en nuestro salario, no cubría lo que vamos a perder por inflación; la propuesta tenía un arranque que no iba a alcanzar a cubrir la inflación de enero, febrero y marzo; y el gobierno está en condiciones de mejorar la oferta y eso es lo que se votó en toda la provincia”.

Sadop se acopla

El gremio de docentes privados también rechazó la oferta oficial y, por consiguiente, Sadop se acopla a la medida de fuerza prevista para el 1 y 2; 7 y 8 de marzo.

(Fuente: El Litoral)